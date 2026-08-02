Soundarya Last Interview: ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ ಅವರಿಗಿತ್ತು.
ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಲುಗು ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು? ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದವರು ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಾದರೂ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಮದುವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು? ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಲುಗು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು, ನಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದೆವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ನಂತರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಂದರ್ಯರನ್ನು ತೆಲುಗು ನಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೂ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಂದರೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಇಂದು 'ಸೌಂದರ್ಯ' ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜನರು ಮಾತ್ರ. ಈ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೀರಿಸಲಾಗದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಅವರು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮರಣಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನನಗಿದೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸದೆ (MP) ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಸೆ
ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಸದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮರಣಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜನರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ.