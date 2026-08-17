Russian Singer Diana Ankudinova: ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌-ಅಪ್ಸ್‌’ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್‌, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌-ಅಪ್ಸ್‌’ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್‌, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ತಂದಿದೆ.

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಾಯಕಿ ಡಯಾನಾ ಅಂಕುಡಿನೋವಾ ಧ್ವನಿ!

ಚಿತ್ರದ ಥೀಮ್‌ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಡಯಾನಾ ಅಂಕುಡಿನೋವಾ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಶೋ ‘You Are Super!’ನ ಸತತ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಡಯಾನಾ, ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಕಾಂಟ್ರಾಲ್ಟೋ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯನ್‌, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಡಯಾನಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಯ್ಸ್‌ ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ.

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ತಂದೆ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗೆ ಥೀಮ್‌ ಸಾಂಗ್‌!

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ತಂದೆ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಈ ಥೀಮ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕನೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಡಯಾನಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಮಂದಿಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಯಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಗಮ

‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ್‌ ಮಿಶ್ರಾ, ತನಿಷ್ಕ್‌ ಬಾಗ್ಚಿ, ಫಹೀಮ್‌ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಅರ್ಸ್ಲಾನ್‌ ನಿಜಾಮಿ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ತಬಾಹಿ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ‘ಮನಮೋಹಕ’ ಹಾಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಮೂಡ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂಡ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಂಗೀತ ಭಾಗಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್‌ ಪೀಸ್‌ಗಳೂ ಇರಲಿವೆ.

ಯಶ್‌-ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇರ್ಪಡೆ

‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಇದೀಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ನಲ್ಲೂ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಂಡ, ರಷ್ಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಯಕಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು 100 ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ-ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸಂಗಮ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗೋವಾದ ಕ್ರೈಂ ವರ್ಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಕಥೆ

ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಗೋವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪೀರಿಯಡ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್‌ ರವಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಂಕಟ್‌ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಆಗಸ್ಟ್‌ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಾಯಕಿ ಡಯಾನಾ ಅಂಕುಡಿನೋವಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.