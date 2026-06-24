Anshu Malika: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಂಶು ಮಲಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ನಿಜಾನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ನಗು, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಿಂದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಯ್ಯ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬುರಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೋಜಾ, ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ವೈಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಜಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿರುವ ರೋಜಾ, 'ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್' ಶೋಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ರೋಜಾ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ರೋಜಾ ಪುತ್ರಿ ಅಂಶು ಮಲಿಕಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಕೆಯದ್ದು. ಆದರೆ ಅನ್ಶು ಸದ್ಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಹರ್ಮನ್ ಬಿ ವೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಶು ಮಲಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಲಡ್ಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಶು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೌರೀನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಲಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಡೀನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2025 ನಂತಹ ಮನ್ನಣೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Roja Selvamani: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ನಾನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ: ರೋಜಾ!
Related image2
Roja Selvamani: ರೋಜಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಹೆದರಿದ್ದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ತೀರಾ!

ಮೋಕ್ಷಜ್ಞಗೆ ಜೋಡಿ

ರೋಜಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಶು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಶು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಶು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೋಜಾಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕರು ಅಂಶು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ತಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೋಜಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಜಾ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.