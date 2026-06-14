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- Roja Selvamani: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ನಾನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ: ರೋಜಾ!
Roja Selvamani: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ನಾನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ: ರೋಜಾ!
Roja ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಆಗಲೇ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ರೋಜಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ರೋಜಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಜಾ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಜಾ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಿದ 'ಅರುಂಧತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರವೂ ಇಷ್ಟ
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಿದ 'ರುದ್ರಮದೇವಿ' ಚಿತ್ರವೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ನಾನೂ ನಟಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರವೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ನಾನು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಗು ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಗಳು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ
ನಾನು 'ಮೊಗುಡು', 'ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ', 'ಗೋಲಿಮಾರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ನಗು ನೋಡಿ 'ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗಲೇ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇನ್ನೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು
ರೋಜಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೈರವದ್ವೀಪಂ', 'ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸಿಂಹಂ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ.
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