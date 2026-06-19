2013 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಕಡಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಹಳೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ವ ನಟನಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ತನಿ ಒರುವನ್' ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ 3,300 ಕೋಟಿಯ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ: ಈ 'ಬಾಂಬೆ' ನಾಯಕನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ರೋಜಾ', 'ಬಾಂಬೆ' ಮತ್ತು 'ಮಿನ್ಸಾರ ಕನವು' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಆ ಸುಂದರ ನಟನೇ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ (Arvind Swamy) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ!
ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತೇ ಮೇಲು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಬದಲು, ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ (Construction), ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆಯುವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಆಗಿತ್ತು.
3,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 2005 ನೇ ಇಸವಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು 'ಪೇರೋಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' ನೀಡುವ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು! ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಟರು ಬಹಳ ವಿರಳ.
ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿ!
ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವೊಂದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಈ ಅಪಘಾತ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆದರೆ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್!
2013 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಕಡಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಹಳೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ವ ನಟನಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ತನಿ ಒರುವನ್' ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 'ಚೆಕ್ಕ ಶಿವಂತ ವಾನಂ' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಮೆಯ್ಯಳಗನ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೂ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ. ಇವರ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ.