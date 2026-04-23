'ಮದ್ರಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಿತ್ವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಿತ್ವಿಕಾ, 'ಪರದೇಶಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಇವರು, 'ಸಂದಿತ್ತದುಂ ಸಿಂಧಿತ್ತದುಂ', 'ನಿನೈತು ಯಾರೋ', 'ಮದ್ರಾಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದರಲ್ಲೂ 'ಮದ್ರಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ರಿತ್ವಿಕಾ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
33 ವರ್ಷದ ನಟಿ ರಿತ್ವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿನೋದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು 'ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಿತ್ವಿಕಾ, 'ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.