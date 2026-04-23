ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ 'ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ವೆಂಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಬೂ ಕೂಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ವೆಂಕಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಗ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಲುಗು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದು ವೆಂಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಿ 'ವಿ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟರಿ' ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. 'ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ನಡೆಯಿತು' ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರಿ? ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇಡೋಣ' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ವೆಂಕಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.