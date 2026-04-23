ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಚಾಣಕ್ಯನ್ ಅವರ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ತಮಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಜೀ ತಮಿಳು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರೂ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಸೋಲ್ ಮೇಟ್', 'ಪ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಮ ಕಾದಲ್', 'ಚೆನ್ನೈ 28 II' ಹಾಗೂ 'ವಿಕ್ರಮ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಆದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸರಿಹೋಗದ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಈಗ 13 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 6ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರೂ, 45 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್
ಆದರೆ ಈಗ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಕೆಲವರು 'ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 'ಅಯ್ಯೋ, ಹೀಗೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.