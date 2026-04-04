ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ರಣಬೀರ್ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana Movie) ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಂಡು ರಣಬೀರ್ ಅಚ್ಚರಿ:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi) ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ಸೀತೆ'ಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತುಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದೈವಿಕ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಕಂಡು ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ಸರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಅವರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು—ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ಯಾರೂ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ರಣಬೀರ್ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಇನ್ನು 'ರಾವಣ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಣಬೀರ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇರುವ ನಟನೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ರಣಬೀರ್-ಯಶ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಟೀಸರ್:
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ವನವಾಸದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಸೆಟ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.