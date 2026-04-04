ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್ ಔಟ್: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮಣ' ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ (Ramayana) ಟೀಸರ್ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಲುಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೇಕೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ 80ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಅವರು ರಣಬೀರ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಅಸಮಾಧಾನ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ, ರಾಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ 'ಮುಗ್ಧತೆ' (Innocence) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಂದು ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಶಾಂತತೆ, ದೈವಿಕ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆ ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರವಾಗಿ (Fierce) ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಥವಾ ಭರತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ರಣಬೀರ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು:
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುನಿಲ್ ಲಹ್ರಿ ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರೀರಾಮ ಅಥವಾ ಸೀತೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಲೆ ಇಮೇಜ್ (Prior image) ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ನಟ ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ:
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ 'ರಾಮಾಯಣ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ. ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ರಾಮಾಯಣದ ನಟರ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್.