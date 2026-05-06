ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಣಬೀರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ತಾಯಿ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರಿದ್ಧಿಮಾ ಕಪೂರ್ ಸಾಹ್ನಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಾದಿ ಕಿ ಶಾದಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಯಿತು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ ಎಂದ ರಣಬೀರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ರಣಬೀರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ರಣಬೀರ್ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು.
ರಣಬೀರ್-ಆಲಿಯಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಣಬೀರ್, ಟೀಲ್ ಬಣ್ಣದ ಪೋಲೋ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ ಆಲಿಯಾ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತಮ್ಮ ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಣಬೀರ್ ಪರ ನಿಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಣಬೀರ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಗೌರವಯುತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ & ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.