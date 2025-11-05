'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಅವರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
'ಛಾವಾ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಈಗ 'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪರಶುರಾಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ವಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?
'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲವೊಂದು, 'ಮಹಾವತಾರ'ದಂತಹ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೇಕು. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಕ್ಕಿ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಅವರ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಹಾವತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2028ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ?
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.