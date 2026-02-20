- Home
Actor Ranbir Kapoor Daughter: ಮಗಳು ರಹಾಗೆ ತಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಈ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ. ನಟರಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಮಗಳು ರಹಾ ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ರಣಬೀರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ
ಒಮ್ಮೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆಲಿಯಾ, ಮಗಳು ರಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಣಬೀರ್ಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ಗೆ ರಹಾಳಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ರಹಾಳನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಣಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯ ಮುಖಭಾವ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಹಾಳನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಮಗಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ರಣಬೀರ್ ದಿನವಿಡೀ ಮಗಳನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ, ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಕರ ಶೈಲಿ
ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಕರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ. ಆಲಿಯಾ ಮಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ, ರಣಬೀರ್ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆ.
