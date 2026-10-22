ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರಲು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ?
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ (JioHotstar) ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ' (pay-per-view) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ?
ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ, 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3ಡಿ (IMAX 3D) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವೈಭವದ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಲೈವ್-ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಘವನ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಡಿಎನ್ಇಜಿ (DNEG) ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.