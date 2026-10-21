ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಸೀತಾ ದೇವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಪಲ್ಲವಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಯಶ್, ಆಕೆ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತೇಜಸ್ಸು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್; ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್, ಇದೀಗ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’?
ಇನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಛಾಯೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯಶ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.