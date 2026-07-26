ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ 2026ರಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಶಂಖವಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕ್-ಕಾನ್ (SDCC) 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಮಲದ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಶಂಖವಿದೆ.

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ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಗೊರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 2' 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ IMAX ಪರದೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ

ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಮಂಡೋದರಿ), ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ಶೂರ್ಪನಖಿ), ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಆದಿನಾಥ್ ಕೊಠಾರೆ, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಚಿತ್ರತಂಡವು 'ರಾಮ' ಎಂಬ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.