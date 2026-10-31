ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ನಟ ಯಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಈ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು, ವಿಶ್ವದ ಐದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತಲೂ (GDP) ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಅ.31): ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ತರಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು? ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹4,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಟ ಹಾಗೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ₹4,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 2026ರಲ್ಲಿ ಐದು ದೇಶಗಳ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವು ಈ ದೇಶಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ದೇಶದವರೆಗೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ದೇಶಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಟುವಾಲು (Tuvalu)
2026ರ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ: ಸುಮಾರು 65ರಿಂದ 83 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟುವಾಲು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟುವಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವು ₹750 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ₹90 ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2. ನೌರು (Nauru)
2026ರ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ: ಸುಮಾರು 196 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ₹1,764 ಕೋಟಿ
ನೌರು ಕೂಡ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಸುಮಾರು 12,127 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ನೌರುವಿನ ನಾಮಮಾತ್ರ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು 196 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹1,764 ಕೋಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬಜೆಟ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ನೌರುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೊತ್ತವು ನೌರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
3. ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು (Marshall Islands)
2026ರ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ: ಸುಮಾರು 342 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ₹3,078 ಕೋಟಿ
ಮಧ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸೇವಾ ವಲಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು 342 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ₹90 ಎಂಬ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3,078 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹922 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಪಲಾವು (Palau)
2026ರ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ: ಸುಮಾರು 373 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ₹3,357 ಕೋಟಿ
ಪಲಾವು ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಥಳಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇಶವು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಪಲಾವುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು 373 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3,357 ಕೋಟಿ. ಈ ಮೊತ್ತವೂ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
5. ಕಿರಿಬಾಟಿ (Kiribati)
2026ರ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ: ಸುಮಾರು 402 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ₹3,618 ಕೋಟಿ
ಕಿರಿಬಾಟಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಚದುರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಕಿರಿಬಾಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು 402 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹3,618 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ₹4,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ, ಕಿರಿಬಾಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯವು 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ?
₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಜವಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.