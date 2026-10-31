Samantha Ruth Prabhu: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಸಮಂತಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇದೀಗ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿಯ ಝಲಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ರುಟೀನ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ನಟಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಬಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಟಿ '#9. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಯಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಧಾನ
ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇಹದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾದ ನಟಿ
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀಮಂತಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.