'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 'ಧುರಂಧರ್' ಮಾದರಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಂತರದ..
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು 'ರಾಮಾಯಣ 2'ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.
'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ!
ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2'. 'ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಂದ?' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ 2' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ತಿರುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ಮಾದರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!
ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬಹುದು.
ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.
ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೇ ಚಿತ್ರದ ಬಲ?
ಹಾಗಾದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ 2' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಳವಾದ ನಿರೂಪಣೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಸವಾಲು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 'ಧುರಂಧರ್' ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ 2' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.