ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ(ನ.09): ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಜು ₹375.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ‘ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.
‘ದಂಗಲ್’ ದಾಖಲೆ ನೆನಪಿಸಿದ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ದಂಗಲ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ತಿವಾರಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ‘ದಂಗಲ್’ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹2,070 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚೀನಾದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹157.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಅಂದಾಜು ₹157.25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹375.50 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ‘ರಾಮಾಯಣ’
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಶನಿವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹69.80 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.45.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ₹182.70 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶೀಯ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಗಳಿಕೆ ₹218.25 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ₹157.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹375.50 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಭಾರತದ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’, ಇದೀಗ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ₹500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.