ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕೇವಲ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ನಂದಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮನೆಗಳ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28): ಪಾದರಸದಷ್ಟೇ ಚುರುಕು, ಸದಾ ಹೊಸತನದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ನಂದಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಕನಸು
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ‘ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆಗೂ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ನಂದಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸನ್ನೂ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಂದಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು
‘ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಗರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಹಲವು ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ನಂದಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮನೆಗಳು ಎಂಬ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೆನಪು
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಕನಸುಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದರು. ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡ ಚಿಂತಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.