ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಮೈಕಲ್' ಬಯೋಪಿಕ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ 'ಪಾಪ್ ಕಿಂಗ್' ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ಮಾ, ಜಾಕ್ಸನ್ ಸಾವು ತಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಮೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ': RGV ಭಾವುಕ ಪತ್ರ
ವರ್ಮಾ ಅವರು X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸತ್ತುಹೋದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅವನ ಸಾವು ಆತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಗೆ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಮಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 'ಮೈಕಲ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ನೆನಪು 2009ರ ಜೂನ್ 25ರ ಆ ಭಯಾನಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಟಿವಿ ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಇತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್' ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು."
"ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಕನಸು ನನಗೇಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಚಾನೆಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೂಪಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ನೋಡಿದ ಅನುಭವ
ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು 'ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ' ಎಂದು ಕರೆದ ವರ್ಮಾ, ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"1984ರ ಜನವರಿ 2ರಂದು, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ನೀನು ಏನನ್ನೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ ಹಾಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣದಂತಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಮುಟ್ಟಲಾಗದ ಮಟ್ಟ'
ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತನಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕರಿಗೆ 'ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗದ ಒಂದು ಮಟ್ಟ' ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'Beat It', 'Billie Jean', 'Smooth Criminal', 'Black or White', 'Remember the Time' ಮತ್ತು 'Bad' ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ತನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀನು ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರು, ನೀನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಮೂನ್ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀಯಾ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತ. ವಿಜಯವಾಡದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ದಂಗು ನನ್ನ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈಕಲ್' ಬಯೋಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ
'ಮೈಕಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಮತ್ತು 'ಬೀಟ್ ಇಟ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.