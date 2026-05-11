ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸದ್ಯ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. "ನನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿತು. ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಬಾರದು. ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೆಲ್ಲೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೆಟ್ಗಳೆಂದು ನೋಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಈ ಸಿನಿಮಾ 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಂ ಪ್ರದೇಶದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳು, ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್, ವಿಜಯನಗರಂನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿರದಂತಹ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಭೂಗತ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗದೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ಗೂ ಮಿನಿಯೇಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ'ದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರತ್ನವೇಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 24 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರಂ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಬೇಕೆಂದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. "ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.