Ram Charan: ತಮ್ಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಯಾಕೆ 'ಅಪ್ಪ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.

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ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಯಾಕೆ ಈಗ 'ಅಪ್ಪ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಮಾಷೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 332 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, "ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದರೆ, ನೀವು ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ನನ್ನು ಮರೆತು ಬರೀ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನಗಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಗಳು 'ಅಪ್ಪ' ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ!

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"ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ 'ನನ್ನಾ' (ಅಪ್ಪ) ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ 'ಏ ಪೆದ್ದಿ' ಅಂತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಯಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, 'ಪೆದ್ದಿ ನನ್ನಾ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಳೂ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು.

'ಪೆದ್ದಿ' ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಉತ್ತರ

'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೆ 'ಟ್ಯಾಗೋರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ತೆಲುಗು ಜನ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ, ಎಂಥದ್ದೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದರೂ... ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು" ಎಂದರು. "ದೊಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ವಿಮರ್ಶಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೇರಿಸಿದರು.