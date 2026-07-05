ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ನಟ ಸುಮನ್ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ನಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಸುಮನ್. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿವಾದದಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಿತು. ಸುಮನ್ ಜೀವನದ ಜೈಲು ವಾಸ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಂತಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಮನ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

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ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಸುಮನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ. ಸುಮನ್ ಜೊತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.

ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸುಮನ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದರು.

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ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬೇಕೆಂದರೆ, ನಟಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ ಕುಳಿತು, ಶಾಟ್ ರೆಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು. ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಮನ್ ನಂತರ ಶಿರಿಷಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು

ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಜಯಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಸುಂಧರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾದೆಂಡ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ರಾವ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.