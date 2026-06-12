- Home
- Entertainment
- Ram Charan Habits: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರಾ? ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
Ram Charan Habits: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರಾ? ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
Ram Charan Smoking: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಮೆಗಾ ಹೀರೋ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಗ..
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಂದೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚರಣ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿಗೂ ಈ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? 'ಆರೆಂಜ್', 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ', 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಂತಹ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರು 'ಗೋವಿಂದುಡು ಅಂದರಿವಾಡೇಲೇ' ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರಾ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರ 'ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, 'ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮ, ಧ್ವನಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೇದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಚರಣ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪೆದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್..
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಕಲಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚರಣ್ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.