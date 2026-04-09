"ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿ ಅವರ ಈ ‘ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್’ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2027ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ‘ತಲೈವಾ’ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ: 75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ‘ತಲೈವಾ’ ಹವಾ! ಐದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಧಮಾಕಾ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನ್-ಕ್ರೌನ್ಡ್ ಕಿಂಗ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ನಾರ್ ‘ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್! ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಾಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ರಜನಿ ಅಣ್ಣಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ‘ಡಬಲ್ ಟ್ರೀಟ್’ ಕೊಡಲು ‘ಜೈಲರ್’ ಸಾಹೇಬ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಜೈಲರ್ 2: ಹುಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಜೈಲರ್’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ‘ಜೈಲರ್ 2’ (Thalaivar 172) ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 2-3 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. "ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ವತಃ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ‘ಕೂಲಿ’ ಅಷ್ಟೇನು ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಮಾಸ್ ಅವತಾರ ಮೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಖಚಿತ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್-ರಜನಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಅಬ್ಬರ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ತಲೈವಾ ತನ್ನ 173ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ‘ಉಳಗನಾಯಗನ್’ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ‘ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್’ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಡಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, 2027ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಬಂದರೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ.
RK x KH: ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ!
ಇನ್ನು ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ! ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಗ ಇನ್ಬನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಜನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ತಲೈವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿ ಅವರ ಈ ‘ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್’ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2027ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ‘ತಲೈವಾ’ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!