ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಂದಮೂರಿ ವಂಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಂದು ಜೂನ್ 10 ರಂದು ತಮ್ಮ 65ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ನಂದಮೂರಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನಿಗಾಗಿ 4 ಕಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವನು ನಂದಮೂರಿ ವಂಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.
'ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು ಬಾಲಯ್ಯ. ಬಾಲಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆಯೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಲಯ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಂದಮೂರಿ ವಂಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅವನೇ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ದವು. 'ಹನುಮಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಕಾರಣಗಳು ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು
ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಯ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.