ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ದಾಟಿ ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ಸೂರಿ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹20 ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರಿ, ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹20 ದುಡಿಮೆ
1993ರಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಕೇವಲ ₹20. ವಾರಕ್ಕೆ ₹140 ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ₹70 ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹1.25 ಬೆಲೆಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬನ್ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೂರಿ
ಸೂರಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ Thalapathi ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಸೂರ್ಯ’ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರಿ ಹಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸವೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು. ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
2009ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು
2009ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೂರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದು 2023ರಲ್ಲಿ.
‘ವಿಡುತಲೈ’ ಬದಲಿಸಿತು ಸೂರಿ ಜೀವನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರ Viduthalai: Part 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕುಮಾರೇಶನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸೂರಿ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಿತು.
₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
Viduthalai: Part 1 ಸೂರಿ ಅವರ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹53 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ Viduthalai: Part 2 ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.
₹20ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹20 ದುಡಿದು, ಒಂದು ಬನ್ ಖರೀದಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಸೂರಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಪಯಣ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.