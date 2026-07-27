ನಟ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜೈನಬ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸದ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗವಂಶಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಿಲ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಜೈನಬ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಖಿಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೈನಬ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಅಯ್ಯಗಾರು ನಂಬರ್ 1' ಎಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜೈನಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಖಿಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಜೈನಬ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಆಕೆಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಖಿಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೈನಬ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜನರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 50 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
'ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಜೈನಬ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಯಸ್ಸು, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೈನಬ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.