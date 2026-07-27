ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"Birthday dump with my loved ones" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತಾ.
ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ.
ದಿಶಾ ಮದನ್, ಪನ್ನಗಭರಣ, ಸುನಯನಾ ಸುರೇಶ್ , ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಟಿ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೃತಾ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇದೀಗ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನುವ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು.
'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್', 'ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್' , ‘ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್’ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಮೃತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರು.
ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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