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ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

sandalwood Jul 27 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
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ಬರ್ತ್ ಡೇ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಮೃತಾ

"Birthday dump with my loved ones" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತಾ.

Image credits: Instagram
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ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಿಲನಾ

ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: Instagram
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ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮ

ದಿಶಾ ಮದನ್, ಪನ್ನಗಭರಣ, ಸುನಯನಾ ಸುರೇಶ್ , ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

Image credits: Instagram
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ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ನಟಿ

ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಟಿ.

Image credits: Instagram
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ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅಮೃತಾ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು

ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇದೀಗ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನುವ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು.

Image credits: Instagram
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ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು

'ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್', 'ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್' , ‘ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್’ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಮೃತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರು.

Image credits: Instagram
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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