ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್
ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಿನಿಮಾ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್, ರಶ್ಮಿಕಾ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶಿವಣ್ಣ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ…ಮತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ
ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದ ನಟಿಯರಿಂದ ಪೂಜೆ, ತಾಯಿ ದರ್ಶನ
ಫೋಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್…. ರುಕ್ಕು ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನ ಸೋಲದವರ್ಯಾರು?
ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್! ನಟಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?