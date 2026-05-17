ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಕ' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಕೆಯಾದಂತೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ನಟರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ'. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ರನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇ 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 'ಪುಷ್ಪರಾಜ್' ಪಾತ್ರವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಆ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಅನುಭವದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕ' ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದವು. 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಎಐ-ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿ. ಇದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ 'ಎಎ 22-ಎ 6' ಎಂದಾಗಿತ್ತು.
ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೈತುಂಬಾ ಕೂದಲು, ಚೂಪಾದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. 'ವೆರೈಟಿ' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿತ್ತು.