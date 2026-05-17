Actress Urvashi Rautela: ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ 'ಐರಾವತ' ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ
Urvashi Rautela: ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐವರಿ-ಗೋಲ್ಡ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಲುಕ್, ಗಿಗಿ ಹದಿದ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ NMACC ನೋಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಡಯಟ್ ಸಬ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು
ಊರ್ವಶಿ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಉಡುಪನ್ನು ಗಿಗಿ ಹದಿದ್ ಅವರ 2023ರ NMACC ಗಾಲಾ ಲುಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೇಜ್ 'ಡಯಟ್ ಸಬ್ಯ' ಕೂಡ ಈ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಿತು. ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ಗಿಗಿ ಹದಿದ್ ಡ್ರೆಸ್ ?
ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಡಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಿಗಿ ಹದಿದ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲುಕ್ನಿಂದ ಊರ್ವಶಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
'ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲುಕ್ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
