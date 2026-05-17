Mahesh Babu ಹೋಟೆಲ್ನ 1 ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ರೇಟ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರ 2 ದಿನದ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ!
Mahesh Babu: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ 1 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಕ್. ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್!
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೊಂದು ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಮಿನರ್ವಾ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಎಎನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್' ಚೈನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಗವೇ 'ಎಎನ್ವಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೈಟ್ಸ್'. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೇ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಊಟದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕಾಲಿಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 299 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೊರಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕೋಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 180 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಲಿಡಬಹುದು.
ಒಬ್ಬರ ಊಟಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು!
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಕೋಕ್ ಬೆಲೆಯೇ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಡ? ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ 725 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೋದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ. ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜನರಿಂದ ಟೀಕೆ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಬಿಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 'ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ದಾರಿ' ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
