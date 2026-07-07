Obsession Movie Success: ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಗವಂಶಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಾಗವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯುವಕರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಯಾಡಿಸಂ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಲೆನಿನ್'. ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಬ್ಬೂರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗವಂಶಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ವಿವಾದಗಳು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೀರೋಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗವಂಶಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಗವಂಶಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಾಗವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯಂತಹ ಓಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಚಿತ್ರ ಎಂತಹ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿಗೆ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನೋಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನಾಗವಂಶಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. ಆದರೂ, 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ಯಾಡಿಸಂನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್

'ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಯಾಡಿಸಂ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಅವನ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, ಅದನ್ನೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇವೆ' ಎಂದು ನಾಗವಂಶಿ ವಿವರಿಸಿದರು.