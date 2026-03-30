ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಫೇಮಸ್ ಪಂಜಾಬಿ ಥಾಲಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅವರು, ಅಮೃತಸರಿ ಕುಲ್ಚಾ, ದಾಲ್ ಮಖನಿ ಸವಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಊಟದ ಸವಿ
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸವಿದ ಪಂಜಾಬಿ ಥಾಲಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜಸ್ಟ್ ಅಮೃತಸರ ಥಿಂಗ್ಸ್..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಮೋಜಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಊಟದ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ತಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಎರಡು ಅಮೃತಸರಿ ಕುಲ್ಚಾಗಳಿವೆ. ಇವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ, ತಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಂತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಂಜಾಬಿ ಅಡುಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ದಾಲ್ ಮಖನಿ ಮತ್ತು ಚೋಲೆಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ 'ಸೋಹ್ನಿ ಲಗ್ಡಿ' ಹಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರಗಳು
ಸದ್ಯ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು, ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.