'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಭಾಭಿ ಜಿ ಘರ್ ಪರ್ ಹೈ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಸೌಮ್ಯ ಟಂಡನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್-ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾಭಿ ಜಿ ಘರ್ ಪರ್ ಹೈ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ಗೋರಿ ಮ್ಯಾಮ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್ ಪತ್ನಿ ಉಲ್ಫತ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌಮ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿ ಈಗಲೂ 30ರ ಹರೆಯದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಮ್ಯ ಟಂಡನ್ ಕೆಂಪು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಲ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಈ ಫೋಟೋದ ವಿಶೇಷತೆ. ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಮ್ಯ ಟಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 78 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ.
'ಭಾಭಿ ಜಿ ಘರ್ ಪರ್ ಹೈ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಭಾಭಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌಮ್ಯಾ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಶೋ ತೊರೆದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ದೂರ
ಸೌಮ್ಯ ಟಂಡನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ನಂತರ, ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ (Yeh Prem Mol Liya) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.