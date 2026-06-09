ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿರುವ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಹೊಸ ಹಾಡು 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ವೆಜ್ಡ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ತನ್ನ ಮೊರೊಕನ್, ಕೆನಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ 'ಬಲವಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ' ಎಂದು ನೋರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾಯಕ ವೆಜ್ಡ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೋರಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಆಲ್ಬಂನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನೋರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮ: ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಾತು
ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಹಾಡು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಲವಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಮೂಲಕ, ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊರೊಕನ್, ಕೆನಡಿಯನ್ ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯರ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರುವುದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ತಂಡದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರೇ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕನಸಿನಂತೆ ಇದೆ! ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜನರು ಒಂದಾಗುವ ಕ್ಷಣ. ನನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನೋರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಆಲ್ಬಂ ತಂಡ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಆಲ್ಬಂಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಫಿಫಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಹಾಡುಗಳಿರುವ ಈ ಆಲ್ಬಂ, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮಹಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 10 ರಂದು 'ಫಿಫಾ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮರುದಿನವೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಫಿಫಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.