Rajamouli Next Movie: ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರ ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

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ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ನಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದರೂ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೇ ತಮಗಿಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜಕ್ಕಣ್ಣ, ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರ ಜೊತೆ?

ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮಗಧೀರ' ಮತ್ತು 'RRR' ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 'ಮಗಧೀರ' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

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'ಮಗಧೀರ' ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಗಳು ಕೇವಲ ಮೂವರು: ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಜಕ್ಕಣ್ಣ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾಡಿದ 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ಕರ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ರನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಂತರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಿನಿ ಪಂಡಿತರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗರುಡ' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಗರುಡ' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.