ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾಳೇ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಹಂತಕಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯಾಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬದಲು ನಯನತಾರಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯಾ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ನೇರವಾಗಿ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ (Karna Serial) ನಿತ್ಯಾಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ಣನನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಯನತಾರಾ ಎನ್ನುವ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್​ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳನ್ನೂ ನಿಜ ಜೀವನವೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು, ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತೋಟದ ಮಾಲಿ ನಯನತಾರಾನೇ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾಳ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣನಿಂದ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೀವವೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ, ನಯನತಾರಾಳಿಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ನಯನತಾರಾಗೆ ಕಾಲ್​

ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ಪನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಯನತಾರಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗೆ ಕಾಲ್​ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಹೇಳಿಕೇಳಿ ನಯನತಾರಾ ಯಾರ ಜೀವವನ್ನೂ ತೆಗೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವವಳಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲ್​ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ, ಅವಳು ನಿತ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದಂತೆ ಏನೋಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನೋದು ದಿಟ.

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ನಿತ್ಯಾಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದಳೇ ವಿನಾ, ಭುವನೇಶ್ವರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಿಗೆ ಕಾಲ್​ಮಾಡಿ, ನಯನತಾರಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಧಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಯನತಾರಾಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ನಯನತಾರಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ದಿಟ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೀರಿಯಲ್​​ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಥೆಗಾರರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಷ್ಟೇ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯುವ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಕೋಪಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್​ ಪವರ್​!