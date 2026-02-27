ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶೂಟರ್ ತಾರಾ ಶಹದೇವ್ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ, 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಥೆಯು 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶೂಟರ್ ತಾರಾ ಶಹದೇವ್ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2: ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತುವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾರಾ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಾರಾ ಮಾತು
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್" ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿಬಂತು ಎಂದು ತಾರಾ ಶಹದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಗೆ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2014ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ತಾರಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರಕೀಬುಲ್ ಹಸನ್ ಎಂದು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಿಬಿಐ (ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ) ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ತಾರಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ರಕೀಬುಲ್ ಹಸನ್ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
'ಇದು ಹುಡುಗಿಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ': ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಾರಾ ಶಹದೇವ್
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾರಾ ಹೇಳಿದರು. "ಸಮಾಜದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, ಹುಡುಗಿಯೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹುಡುಗಿಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ವಿಷಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇದರ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 'ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ'ಯಂತಹ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಅದು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆ (arranged marriage) ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾರಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ನಂಬಿತ್ತು ಎಂದರು. "ನೀವು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮದುವೆಯಾದೆವು. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು, ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಆದರೆ ಆತ ಈಗ ರಕೀಬ್-ಉಲ್-ಹಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಶುರುವಾಯಿತು," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.
'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ
2023ರ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2: ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಾರಾ ಶಹದೇವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಾಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಪುಲ್ ಅಮೃತ್ಲಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ಸನ್ಶೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.