ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ 12 ಮಣ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ಒದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ 12 ಮಣ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ನಟ!
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಮಣ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 440 ಕೆ.ಜಿ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಒದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇತ್ತು. ಒದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಹುದು. ಅವರು ತನಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬದಲು, ಒದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಅವರ ಗುಣ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ
2023ರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.