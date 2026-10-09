ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಇದೀಗ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೋರಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ!
Jason Sanjay Hero Debut, Jason Sanjay 10 Crore Offer: ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಈಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ! ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಜೇಸನ್, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುರ್ಚಿಯ ಬದಲು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’. ಸಂದೀಪ್ ಕಿಷನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದೀಗ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್?
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೇಸನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊರಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಿಂಗುಸಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅಪ್ಪನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು!
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಜೇಸನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಜೇಸನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ? ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ? ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಇದೀಗ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಸಿಗುವ ಗುರುತನ್ನು ಮೀರಿ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.