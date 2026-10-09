ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಬೇರೆ. ‘ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್’ ಸರಣಿಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಸಾಹಸಗಳು, ವೇಗದ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏಷ್ಟು?
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಸಾಹಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ (Tom Cruise) ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ (Digger Movie) ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ಎಡವಿತೇ ಚಿತ್ರತಂಡ?
‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್, ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶೈಲಿಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಂಶವಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ!
ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಬೇರೆ. ‘ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್’ ಸರಣಿಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಸಾಹಸಗಳು, ವೇಗದ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನರಂಜನಾ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ, ಹೊಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರವೂ ಅಗತ್ಯ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಜವಾದರೆ, ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿದ್ದರೂ ಕಥೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಡಿಗ್ಗರ್’ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತಿಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೈಜ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.