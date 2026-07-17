ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ನಾಗಾರ್ಜುನ 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಕೂಡಾ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಪರಮಭಕ್ತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ಟ
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಏಕಾಏಕಿ ಪರಮಭಕ್ತನಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. 'ನಿನ್ನೇ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ 'ಗ್ರೀಕುವೀರುಡು' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ಟ.
ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್
'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಭಕ್ತಿರಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಆಗಲೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ 'ಗ್ರೀಕುವೀರುಡು', 'ನಿನ್ನೇ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ
ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಕೆರಿಯರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಂದರು. ಆಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 'ಸಾರ್, ನಾನೀಗ ತಾನೇ 'ನಿನ್ನೇ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ', 'ಗ್ರೀಕುವೀರುಡು' ಅಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿದರೆ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವ್, 'ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲಿನ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು
'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನರ ನಟನಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನಿಂದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವ ಪರಮಭಕ್ತನಾಗಿ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಅನ್ನಮಯ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅಭಿನಯ ಅಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 'ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 'ಶಿವ' ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತೋ, 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು' ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ವತಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
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