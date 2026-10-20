ಕೇವಲ 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 290 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ 'ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐವರು ನಾಯಕಿಯರು 2 ನಾಯಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 290 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ನಾಯಕಿಯರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು?
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2019 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾರಾಬಳಗ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಾನ್ ಜೋಶಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ!
ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರದೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಚಿತ್ರ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಇಸ್ರೋದ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗನ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಷ್ಟಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಥೆ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ (ತಾರಾ ಶಿಂಧೆ) ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರಿ ಹುರಿಯುವ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹದ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕಲ್ಪನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನದಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ತಲುಪಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವು ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರ!
ಭಾರತದ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ!
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವವು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.