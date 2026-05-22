ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆಯಾಯಿತು.
ವೈರಲ್ ಆದ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಷಣ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಿದ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕೈಮುಗಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಖುಷಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಲ್ಲದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು 'ಶುದ್ಧ ಸಿನಿಮೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ
ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರವು ಅದರ ಆಳ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದರಲ್ಲೇ 3,503 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹13.70 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ₹1.50 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ₹48 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.