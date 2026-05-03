ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್'ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ದೇರಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೋಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತರಹೇವಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಿವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಓಕೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಓಕೆ, ಕೊನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ...

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾನಿನ್ನೇನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೂ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿತನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದವರು ನಾವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತು.

ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್, ಕುಂಚಾಕ್ಕೋ ಬೋಬನ್, ನಯನತಾರಾ, ರೇವತಿ, ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್, ಜಿನು ಜೋಸೆಫ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹುಸೇನ್, ಶಹೀನ್ ಸಿದ್ದಿಖ್, ಸನಲ್ ಅಮನ್, ದರ್ಶನಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಸೆರೀನ್ ಶಿಹಾಬ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸತನ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 29.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.