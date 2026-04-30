18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್, ಕುಂಚಾಕ್ಕೊ ಬೋಬನ್, ನಯನತಾರಾ, ದರ್ಶನಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಅಲಕನಂದಾ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದಾ, "ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯುವ ತಾರಾಗಣವೂ ಇದೆ.
'ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ, ಇಂತಹ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. "ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಯ ಇರೋದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ.
ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ಎಂಟಿ ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಅವರಂತಹವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿವೆ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕೋ, ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಜನರಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 130 ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.